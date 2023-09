Dançarina da Iza desaparece após ser internada em hospital e cantora pede ajuda: 'coração apertado'

A cantora Iza compartilhou neste domingo (3) a campanha de busca pela dançarina Mileide Guedes, de 24 anos, que está desaparecida desde a quinta-feira (31). A jovem foi vista pela última vez no Hospital Salgado Filho, no Rio de Janeiro.

"Coração está apertado, mas fé de que vamos encontrá-la!", diz a publicação feita nos stories de Iza. Este domingo, inclusive, é aniversário da cantora.

Legenda: Iza compartilhou campanha para encontrar a jovem Foto: Instagram/Reprodução

Mileide esteve na unidade hospitalar neste sábado (2), conforme a direção do hospital informou ao portal g1, com ferimentos de arma de fogo na perna. Após ser avaliada pelos profissionais de saúde, o quadro clínico foi considerado estável.

A jovem saiu do hospital durante a manhã do mesmo dia, mas não havia recebido alta. Os familiares e amigos intensificam a campanha para encontrar a dançarina.

Ensaio para festival

A assessoria de imprensa da Iza informou à Revista Quem que Mileide não faz parte do grupo fixo de dançarinos, mas já dançou ao lado de Iza em algumas oportunidades pontuais.

A dançarina estava escalada para a apresentação no festival The Town no qual a cantora faz show no próximo domingo (10). Iza abre o palco principal para Kim Petras, H.E.R e Bruno Mars.