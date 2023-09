Victor Meyniel, ator de 'Meus 15 Anos', sofre agressões no RJ e denuncia homofobia

O ator e humorista Victor Meyniel, do filme 'Meus 15 Anos', sofreu agressões físicas supostamente provocadas por homofobia no Rio de Janeiro. A informação é da empresa Montenegro Talents, que o agencia.

Segundo o comunicado, publicado no Instagram, o crime aconteceu nesse sábado (2). Vítima e agressor, que não teve sua identidade revelada, teriam se conhecido horas antes, na boate Fosfobox, na zona sul do Rio.

Junto à mãe, Regina Meyniel, o ator prestou queixa na 12ª Delegacia de Polícia. Ele foi levado para o Instituto Médico Legal (IML), para exames de corpo de delito, e, depois, foi levado para receber tratamento médico em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

A Montenegro Talents informou que o agressor foi detido ainda no sábado e que, além das agressões, ele deve responder por falsidade ideológica, por ter se identificado como médico da aeronáutica.

Agressões foram registradas por câmeras de segurança

As agressões foram registradas por câmeras de segurança do prédio onde Victor e o agressor estavam. De acordo com as imagens, Victor foi atingido diversas vezes na cabeça.

O porteiro do prédio em questão estava ao lado, sentado, e se limitou a observar a cena. Ele não prestou socorro à vítima nem quando o agressor fugiu.

"O porteiro também foi indiciado por omissão a socorro", disse a Montenegro Talents, na nota. "As imagens devem ser mostradas pela intensidade do crime e da violência. Não passará em branco", concluiu a empresa.