Veja o que se sabe até agora sobre o atropelamento do ator Kayky Brito

O ator Kayky Brito, de 34 anos, foi vítima de um atropelamento na madrugada de sábado (2), no Rio de Janeiro. Diagnosticado com politraumatismo e traumatismo craniano, o estado do ator é considerado gravíssimo, apesar de estar estável, nas últimas horas.

Ele foi transferido para um hospital particular na capital carioca ainda no sábado, onde segue sedado e respirando por meio de ventilação mecânica.

O motorista que conduzia o carro que atingiu Kayky prestou depoimento e passou por exames no Instituto Médico Legal. Ele deve responder por lesão corporal culposa, quando não há intenção de ferir.

Confira o que se sabe até o momento sobre o acidente, como estão as investigações e o que disseram os familiares de Kayky Brito.

Estado de saúde do ator

O último boletim médico sobre o estado de saúde do ator foi divulgado na noite deste sábado pelo Hospital Copa D'or, localizado em Copacabana, no Rio de Janeiro.

Este foi o hospital para onde Kayky Brito foi transferido durante a tarde, após a realização de exames com a constatação de quadro estável.

Ele continua internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). O ator também está sedado e em ventilação mecânica, conforme o informe médico.

O primeiro atendimento ao ator foi feito no Hospital Municipal Miguel Couto, localizado no Leblon, também na capital carioca. Ele chegou em estado gravíssimo, após sofrer diversos traumas no corpo. Apesar das múltiplas lesões, a coluna do ator foi preservada.

Kayky Brito foi diagnosticado com politrauma corporal, também conhecido como politraumatismo, e traumatismo craniano. A informação foi dada pela Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro.

O politrauma corporal ocorre quando o paciente possui duas ou mais lesões graves em duas ou mais áreas do corpo em decorrência de um evento traumático. Acidentes de trânsito são causas comuns de politraumatismo, que pode ser verificado, por exemplo, em fratura nos ossos, lesões na coluna e hemorragias.

Já o traumatismo craniano decorre de uma pancada na cabeça, causando lesão. As consequências vão desde luxação e sangramentos até perda de consciência e dificuldade na fala, por exemplo.

Como foi o acidente

Câmeras de segurança, obtidas pelo g1, registraram o momento do acidente. Segundo as imagens, às 00h50 deste sábado, o ator estava ao lado do próprio carro – onde tinha ido pegar um objeto.

Ele atravessa a rua em direção ao quiosque onde estava com amigos, na altura do Posto 6 da praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Pelas imagens, é possível perceber que Kayky Brito está correndo na hora de atravessar.

O corpo de Bombeiros foi acionado por volta de 1 hora da manhã. O ator foi socorrido e encaminhado para o Hospital Miguel Couto, no Leblon – ele foi transferido ainda no sábado.

Antes de ser levado para a unidade hospitalar, Kayky Brito apresentou problemas na respiração.

Segundo testemunhas, até a tarde do sábado, ainda era possível perceber a marca de sangue na via, próximo à parada de ônibus. O local fica a 50 metros do estabelecimento onde Kayky estava com amigos antes do acidente.

Investigação

O carro que atropelou Kayky Brito era conduzido por um motorista de aplicativo. No momento do acidente, ele transportava uma mulher e um bebê.

O motorista foi encaminhado a delegacia na Barra da Tijuca, onde prestou depoimento. Antes disso, ele parou e prestou socorro ao ator, aguardando a chegada da polícia e do Corpo de Bombeiros.

O caso está sendo investigado como lesão corporal culposa, quando não houve intenção de causar danos a vítima.

Durante o depoimento, o motorista disse que Kayky cruzou a pista "repentinamente", correndo. Ele teria tentado desviar, jogando o carro para a direita, mas não conseguiu evitar a colisão.

Na sequência, o motorista foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) para realizar o exame de alcoolemia. Segundo o laudo, não foi identificada ingestão de bebidas alcoólicas ou de outras substâncias com efeitos parecidos.

O relatório afirma ainda que o motorista estava lúcido, atento e com discurso coerente.

Agora, deve ser realizada perícia para identificar se o carro estava acima da velocidade máxima permitida na via onde ocorre o acidente.

A polícia também solicitou as imagens das câmeras de segurança da região. Segundo o delegado responsável, o estabelecimento onde Kayky estava antes de sofrer o atropelamento possui, pelo menos, 14 câmeras. As imagens já estão com a equipe de investigação.

'Volta no seu tempo'

Irmã de Kayky Brito, a também atriz Sthefany Brito fez declaração emocionada para o ator, por meio das redes sociais.

"Volta, no seu tempo! Mas volta! Fizemos um combinado: você fica calmo e forte e nós aqui não mediremos esforços pela sua recuperação", escreveu.

Legenda: Atriz Sthefany Brito fez declaração para o irmão, Kayky Brito Foto: Instagram/Sthefany Brito

Sthefany esteve no hospital no sábado, junto com o padrasto e amigos de Kayky. Na saída, falou sobre o irmão, visivelmente emocionada. "Ele é um gigante. Em breve vai ser ele que vai estar aqui falando. Nossa família está esperando por ele", disse ao G1.

Mais tarde, nos stories do Instagram, ela disse estar revisitando fotos dos dois juntos. "Mas isso não é nada perto de tudo que ainda temos pela frente, de tudo que nos espera", disse.

Sthefany Brito Atriz e irmã de Kayky Brito "Eu não existo sem você. Você é como se fosse um pedaço do meu corpo, um pedaço da minha alma. (...) Estamos te esperando. Estamos rezando por você. Nós e muita gente desse Brasilzão. Você é amado, muito amado e todo esse amor, essas orações chegam a ele, tenho certeza".

Susto na família

Este é o segundo acidente na família dos atores em pouco mais de um mês. No fim de julho, a mãe e o padrastro de Kayky e Sthefany Brito se envolveram em uma colisão frontal, quanto voltavam de São Paulo para o Rio de Janeiro.

Sandra e Joseph Brito sofreram o acidente após um carro invadir a contramão e acertar o veículo em que os dois estavam. A mãe dos atores precisou passar inclusive por uma cirurgia e ficou internada em uma unidade do Centro de Terapia Intensiva (CTI).

"Pela primeira vez na vida me vi diante de uma situação onde poderia ter perdido meus pais", disse Sthefany, na época.

Kayky Brito também se manifestou sobre o acidente ocorrido com os pais: "Deus é maravilhoso. Foi um grande livramento, uma segunda chance".