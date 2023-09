Sthefany Brito posta foto com Kayky Brito e diz que não medirá esforços pela recuperação do irmão

A atriz Sthefany Brito, irmã de Kayky Brito, que foi atropelado na madrugada de sábado (2), na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, escreveu uma mensagem para o ator no Instagram. Na postagem, publicada nos 'Stories' na madrugada deste domingo (3), ela disse que a família não medirá esforços pela recuperação dele.

"Tô aqui deitada (sem a menor expectativa de conseguir dormir) vendo nossas fotos. Vendo o tanto de momentos que já vivemos juntos. Mas isso não é nada perto de tudo que ainda temos pela frente, de tudo que nos espera pra ser vivido ainda juntos", começou a atriz.

Mostrando fotos dos dois na infância, ela continuou: "Falei hoje no seu ouvido que eu sou a [irmã] mais velha e você tinha que respeitar e eu estava te dando uma ordem: 'Volta! E logo!'. Depois, consertei e falei: Volta. No seu tempo, mas volta", compartilhou a atriz, que visitou o irmão no Hospital Miguel Couto, onde ele foi internado com politraumatismo antes de ser transferido para uma unidade particular.

Por fim, ainda na postagem do Instagram, Sthefany disse que fez um "combinado" com o ator: "Você [Kayky] fica calmo e forte e nós, aqui, não mediremos esforços pela sua recuperação".

Câmera de segurança registrou acidente

Segundo o g1, uma câmera de segurança registrou imagens do acidente, na Barra da Tijuca. O vídeo corrobora a versão apresentada pelo motorista para os policiais e o caso foi registrado como lesão corporal culposa, ou seja, sem intenção de ferir.

O relatório policial apontou que o motorista do veículo, que trabalha por aplicativo, atropelou Kayky enquanto estava com uma passageira e um bebê. O homem parou na via, prestou socorro, aguardou a chegada da polícia e do Corpo de Bombeiros e foi encaminhado até a delegacia para prestar depoimento.

À Polícia, o motorista afirmou que Kayky cruzou a pista repentinamente, correndo, e que, apesar de ter tentado desviar o carro, jogando para a faixa da direita, não conseguiu evitar a colisão. Além disso, o motorista também foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) para exame de alcoolemia. O resultado deu negativo para a ingestão de bebidas ou qualquer substância de efeito parecido.