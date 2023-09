Priscilla Alcântara assume que está namorando: 'não estou solteira'

A cantora Priscilla Alcântara confirmou, em entrevista ao Gshow, no domingo (3), que está namorando. ”Eu não estou aqui, no local, acompanhada, vim com minha irmã. Mas não estou solteira”, disse ela ao site sobre sua ida ao festival The Town, que aconteceu em São Paulo no fim de semana.

Nesta segunda-feira (4), ela voltou a falar sobre o assunto no Twitter, ao responder o comentário de uma fã, que não estava acreditando no status de relacionamento da artista.

“Gente, não estou solteira, é diferente de estou namorando. Priscilla é geminiana, sabe organizar os contatinhos muito que vem. Não sejam trouxas”, escreveu a fã. Priscilla reafirmou: “Estou namorando”.

Apesar da confirmação do relacionamento sério, a cantora ainda não revelou a identidade da pessoa com quem está se relacionando.