Ex-BBB Flay anuncia término de noivado com Pedro Maia pela segunda vez

No domingo (3), a ex-BBB e cantora Flay usou o Instagram para anunciar o término do noivado com o modelo Pedro Maia. “Em respeito a todos que me acompanham aqui e torcem pela minha felicidade, preciso informar que meu noivado chegou a fim! Logo, logo estou aqui com vocês”, escreveu ela.

Na noite anterior ao anúncio do fim do relacionamento, os dois curtiram juntos, na companhia de amigos, o festival The Town, em São Paulo.

Nesta segunda-feira (4), Flay voltou às redes: “Da primeira vez que isso aconteceu comigo, eu sumi por uns dias, os dias que fiquei mal. Mas dessa vez, eu vou tentar seguir minha vida com vocês aqui”, disse ela, visivelmente emocionada.

Essa não é a primeira vez que Flay e Pedro terminam. Em março de 2022, eles anunciaram o término do relacionamento também pelas redes sociais. “É com os olhos jorrando lágrimas que preciso dizer para vocês que Pedro e eu não estamos mais juntos como casal”, escreveu a ex-BBB na ocasião.