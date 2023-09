Preta Gil fala sobre traição do ex-marido durante luta contra o câncer: 'não superei tanta baixaria'

Lidando com uma vida pessoal conturbada enquanto realiza tratamento contra câncer no intestino, a cantora Preta Gil utilizou as redes sociais, na manhã desta segunda-feira (4), para desabafar sobre a traição do ex-marido, Rodrigo Godoy, com uma amiga. No relato, a artista revela ainda não ter superado "tanta baixaria", classificando a ação como algo "cruel".

Através dos stories de seu perfil no Instagram, Preta contou não ter conseguido dormir, tendo passado a noite relembrando a infidelidade: “essa noite, tive insônia e não dormi, passei a noite me remoendo de dor no peito, pensando em como meu ex-marido e sua amante foram cruéis, frios, maquiavélicos e tão sujos comigo”.

No desabafo, a artista também refletiu sobre seu relacionamento com a dupla, chegando a questionar como pôde “ajudar tanto” a ex-amiga, que, na época da traição, atuava como sua stylist.

“Não consigo aceitar, como eu fui casada 9 anos e meio com um homem desses? Como pude ajudar tanto uma mulher como essa? Meu Deus, me ajuda a tirar esse sentimento de mim. Eu faço de tudo, juro que eu tento, tento, mas dói, dói, dói, dói!”, desabafou a cantora.

Por fim, Preta admitiu ainda não ter superado a traição e afirmou que, um dia, compartilhará com o público detalhes sobre a infidelidade que ainda não vieram à tona.

“Sim, eu não superei tanta baixaria, me explica como supera tão rápido algo tão cruel? Um dia, estarei preparada para dividir com vocês toda sujeira”, finalizou.