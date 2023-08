Preta Gil volta a usar sonda no nariz e explica motivo aos seguidores

A cantora Preta Gil apareceu nas redes sociais, nesta quinta-feira (31), usando novamente a sonda no nariz e justificou o uso do objeto aos seguidores. Ela continua internada em um hospital em São Paulo após cirurgia para retirada de câncer de intestino.

“Viram que a sondinha voltou, né? Pois é, vou fazer um vídeo mais tarde explicando. Mas quando eu falo sobre a habilitação, é sobre isso, sobre o corpo, o organismo se acostumar com o novo. Como a gente tem a bolsinha de ileostomia, o trânsito foi todo desviado para íleo, né? Então, tive uma obstrução intestinal que me deu como se fosse uma prisão de ventre”, começou dizendo.

“Só que não é prisão de ventre, é prisão de íleo. As fezes não foram para bolsinha, ficaram acumuladas. E isso me deu enjoo, me deu vômito. Para drenar melhor o estômago”, contou.

“Então, para drenar melhor o líquido do estômago, voltou a sonda nasogástrica para tirar o cá. E é isso. Eu estou indo fazer uma tomografia e já volto. Mais tarde eu faço um vídeo explicando melhor, mas acho que expliquei direito. Beijos. Bora que bora. Um dia de cada vez”, concluiu a cantora.

No último dia 24 de agosto, Preta havia tirado o dreno do nariz e celebrado nas redes sociais. “Tiraram meu dreno nasogástrico, graças a Deus”, disse na ocasião.