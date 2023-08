Após enfrentar mesmo câncer, Preta Gil e Simony têm encontro emocionante em hospital; veja

Preta Gil e Simony tiveram um encontro emocionante, nesta terça-feira (29), no Hospital Sirio-Libanês, onde a filha de Gilberto Gil se recupera da cirurgia de remoção de um tumor. As cantoras foram diagnosticadas com câncer de intestino e se aproximaram no decorrer deste ano. Ambas estão em remissão da doença.

O momento foi registrado em vídeo e publicado nas redes sociais. Durante o abraço, as duas não seguraram as lágrimas.

"Como esperei por esse encontro, Simony! Você é luz pura, sua força me dá força, obrigada por não soltar minha mão durante esse tratamento!!!! Te amo. Vamos juntas receber essa cura que já veio pra nós!!", escreveu Preta na publicação.

"Te amo, esperei muito também por esse encontro. Estou aqui pra sempre, viva nossa vida, nossa remissão, Preta", publicou Simony em seu Instagram.

Câncer de intestino

Simony foi diagnosticada com câncer de intestino em agosto do ano passado e passou por ciclos de quimioterapia e quimioradioterapia. No último mês de julho, ela anunciou que a doença entrou em remissão.

Já Preta Gil teve o diagnóstico em janeiro deste ano. No último dia 16, ela removeu um tumor e depois revelou estar livre das células cancerosas. "Esperei tanto por esse dia para poder virar falar para vocês. A cirurgia foi muito bem sucedida, complexa, grande, mas somente ontem nos tivemos o resultado final dela (...). Sim, meu corpo está livre de células cancerígenas", disse.

"A cirurgia foi um sucesso, a gente teve remoção total do tumor com margem e isso quer dizer que, no momento, meu corpo está livre dessas células, mas a cura é um processo", afirmou Preta Gil.