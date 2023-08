Faustão é extubado e já respira sem aparelhos, diz novo boletim

O apresentador Fausto Silva foi "extubado" e "respira sem auxílio de aparelhos", informou o novo boletim médico divulgado pelo Hospital Albert Einstein, em São Paulo, nesta terça-feira (29). O comunicador foi submetido a um transplante de coração nesse domingo (27).

“Após transplante de coração realizado no último domingo (27/08), no Hospital Israelita Albert Einstein, Fausto Silva foi extubado hoje pela manhã e respira sem auxílio de aparelhos”, diz a nota.

Ainda conforme o comunicado da unidade de saúde, Faustão continua sob observação na UTI. "O paciente está consciente, conversa normalmente e apresenta boa função do coração. Permanece na Unidade de Terapia Intensiva", informou o hospital.

COMO OCORREU A CIRURGIA

Conforme o hospital Albert Einstein, a equipe médica levou Faustão ao centro cirúrgico na tarde de domingo (27), o que levou cerca de 2h30 para ser finalizado.

"O procedimento foi realizado com sucesso e Fausto Silva permanece na UTI, pois as próximas horas são importantes para acompanhamento da adaptação do órgão e controle de rejeição", pontuou o boletim do hospital.

Confira abaixo alguns dos critérios usados para definição da lista de espera do SUS: