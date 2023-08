Preta Gil passa por cirurgia para retirar tumor no intestino: 'grata e calma'

A cantora Preta Gil irá passar, nesta quarta-feira (16), por uma cirurgia para a retirada de um tumor no intestino. O procedimento acontecerá no hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde a artista está internada desde domingo (13).

Via redes sociais, a artista postou foto ao lado do filho, Francisco Gil, e disse estar preparada para o procedimento cirúrgico". "Estou cercada de amor, com meu filho ao meu lado e tantos amigos e familiares. Estou grata e calma, muito confiante nos médicos, já deu certo", afirmou.

Antes disso, a própria Preta contou aos seguidores, no Instagram, sobre a cirurgia. “Começaram os exames pré-operatórios. Estamos aqui. Vai dar tudo certo. Vou operar só na quarta-feira (16). Amanhã e terça, faremos exames pré-operatórios”, disse ela nos Stories.

Ontem, a artista publicou uma imagem ao lado de amigas como Fernanda Paes Leme e Marina Morena, e da irmã, Bela Gil.

Câncer

Preta descobriu o câncer em janeiro, após passar dias internada em uma clínica no Rio de Janeiro. “Tenho adenocarcinoma na porção final do intestino. Inicio meu tratamento e conto com a energia de todos para seguir tranquila e confiante”, disse ela, quando anunciou publicamente a doença.

Em meio ao tratamento, a artista se separou do personal trainer Rodrigo Godoy, em maio desse ano. Em seguida, também por meio das redes, ela confirmou que o ex-marido a traiu com uma funcionária que morou em sua casa.

Desde então, Preta tem recebido muito apoio de amigos e da família para concluir o tratamento do câncer.