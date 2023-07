Simony comemora fim de tratamento contra câncer: 'não tem nada mais'

A cantora e apresentadora Simony usou as redes sociais na última sexta-feira (7) para revelar que o câncer com o qual havia sido diagnosticada entrou em remissão. Na publicação, ela pontuou que irá terminar o tratamento com quimioterapia em mais três sessões.

"Eu estou muito grata. Hoje fui fazer o último exame e não tem nada. [...] Não sei nem o que dizer para vocês. Só que eu estou muito feliz. Vou terminar o ciclo desse tratamento e não tem nada mais. Acabou", declarou a artista em um vídeo dos Stories.

Tratamento da doença

Simony recebeu o diagnóstico de câncer em 2022, recebendo como tratamento as sessões de quimioterapia e quimioradioterapia desde esta época. Na mesma rede, ela agradeceu o médico que a acompanhou nesse período, Fernando Maluf, e à própria família.

"Hoje, com o câncer em remissão, renasço com uma nova perspectiva de vida. Aprendi a valorizar cada momento, a aproveitar cada instante de forma intensa e agradecer por cada pequena vitória", completou.

Por fim, ela ainda se disse transformada com tudo que vivenciou em meio ao tratamento contra a doença. "Que minha jornada sirva como um lembrete de que somos mais fortes do que podemos imaginar e de que a fé, o amor e a determinação são poderosos aliados na superação de qualquer obstáculo", finalizou.