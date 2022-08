Simony adota novo visual durante tratamento contra câncer: 'me sentindo linda'

A cantora Simony adotou um novo visual nesta quinta-feira (25). Ela está internada em um hospital de São Paulo após, recentemente, ser diagnosticada com câncer no intestino.

O tratamento contra a doença provocou a queda do cabelo da artista, que decidiu adotar o uso de laces — espécie de peruca. "Hoje coloquei pela primeira vez a minha full lace. Olha que cabelo! O meu já não tem quase mais nada, gente. Está super ralinho", contou.

Simony Cantora "Desapegando da vaidade e me apegando cada vez mais a vida. Ressignificar. De cara limpa e coração aberto amando meu cabelo curto me sentindo linda."

A escolha do novo acessório foi compartilhada com os seguidores nas redes sociais, onde ela publicou uma série de vídeos mostrando a variação dos modelos, de longo ao curto.

Legenda: Cantora mostrou diversos modelos de lace, de variados tamanhos Foto: reprodução/redes sociais

"Estou super agradecida. Agora vou ser verdadeiramente a mulher de fases. Um dia vou estar com essa, um dia com uma mais curta, um dia de lenço... Vai ser uma loucura essa cabeça", disse.

Simony Cantora "Se cair tudo, tudo bem. Cabelo cresce depois. O importante é a gente ficar curada."

Simony descobriu o câncer durante a realização de exames de rotina. Ela, que estava com uma íngua, fez uma colonoscopia que detectou um tumor na parte final do intestino, próximo à região do ânus, chamado epidermoide.

Quer saber mais sobre cultura pop, filmes, séries e famosos num só canal? O Zoeira está no Telegram! Acesse o link: https://t.me/zoeira_dn