Simony celebra evolução no tratamento contra câncer

A cantora Simony usou o Instagram para atualizar os fãs sobre o estado de saúde, nesta terça-feira (23). A cantora, de 46 anos, descobriu recentemente um câncer no intestino e está fazendo tratamento em um hospital de São Paulo.

"Sei que estou sumidinha, mas é assim mesmo. Estou focada na minha luta, na minha cura. Meu médico passou por aqui e contou para a gente que o tumor já diminuiu muito. Ele está impressionado, saiu me aplaudindo! Eu que estou impressionada. Agradecer todas as pessoas empenhadas", contou.

Simony descobriu o câncer durante um exame de rotina. A cantora, que estava com uma íngua, fez uma colonoscopia que detectou um tumor na parte final do intestino, perto da região do ânus, chamado epidermoide.

No dia 30 de julho, a cantora falou sobre o diagnóstico em vídeos postados no Instagram