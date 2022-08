Simony mostra detalhes de 1° sessão de quimioterapia após revelar câncer: 'ansiosa'

A cantora Simony, que revelou, nesta quarta-feira (3), estar tratando um câncer no intestino, foi às redes sociais novamente falar detalhes do tratamento. Nos 'Stories' do Instagram, ela postou um vídeo mostrando sua primeira sessão de quimioterapia no hospital HCor, em São Paulo.

"Essa aqui é a touca capelli. Ela ajuda 50% a não cair o cabelo. Vai ajudar muito. Depois eu explico para vocês o porquê de por a touca e como ela funciona. Já vou começar. Tô super ansiosa. Vou pegar meu escudo para detonar", disse ela.

A touca age no resfriamento do couro cabeludo para diminuir a queda de cabelo de pacientes em quimioterapia.

Revelação do tratamento

Simony revelou aos seus seguidores nesta quarta que está enfrentando um câncer no intestino. A notícia foi compartilhada no Instagram, em um vídeo, ao lado do médico Fernando Maluf.

"Por conta de uma íngua, fui fazer os exames, que são importantíssimos. Fiz a colonoscopia que eu nem sabia que a gente tinha que fazer a partir dos 45 anos. Frisa bem isso: colonoscopia. Você precisa fazer esse exame, ele precisa estar no seu check-up todos os anos. Por esse exame, descobri um câncer", narrou a cantora na postagem.

Apesar disso, a artista disse que está se sentindo "muito forte" e confiante. "Nunca entrei numa briga para não sair ganhando. Sou forte, estou com a maior animação para começar", garantiu.

Maluf explicou que o câncer está localizado na parte final do intestino, próximo à região do ânus. "Esse é um tumor chamado epidermoide. É um tumor que começou nesta região e tem alguns gânglios. Foi por causa de um desses gânglios na região da virilha que a Simony percebeu que alguma coisa estava errada", contou o médico, acrescentando que há tratamento com quimio e radioterapia.

Simony do Balão Mágico

Simony, conhecida como "Simony do Balão Mágico", fez sucesso na década de 80 como integrante da atração infantil da TV Globo. O conjunto musical durou entre 1983 e 1986 e vendeu milhões de discos ao redor do País.