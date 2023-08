Preta Gil tira dreno nasogástrico após cirurgia; conheça o tratamento

Preta Gil retirou o dreno nasogástrico, utilizado para alimentação, colocado após a cirurgia de retirada de um tumor no intestino. A cantora, que passou pelo procedimento para a retirada de células cancerígenas, anunciou a nova etapa por meio das redes sociais.

"Tiraram meu dreno nasogástrico, graças a Deus", disse Preta, ainda hospitalizada. Atualmente, ela segue sob cuidados no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, em reabilitação pela retirada de um tumor no reto.

Ao revelar a retirada do dreno, Preta ainda confirmou quais as outras ações que deve tomar nos próximos meses para continuar o tratamento necessário.

"A cura ainda envolve reabilitação, que eu tenho que fazer para o funcionamento do meu esfíncter, por exemplo, e ainda vou ficar com essa bolsinha de colostomia durante três meses, depois eu reverto porque ela é provisória, e vou continuar me cuidando, cuidando de hábitos saudáveis para que essa doença não volte", explicou.

No fim do relato, Preta ainda agradeceu aos médicos, familiares e amigos, além dos fãs que têm enviado mensagens e orações por meio das redes sociais.

Cirurgia recente

Preta Gil foi diagnosticada com um adenocarcinoma no intestino, um tipo de câncer maligno, em janeiro deste ano. Na época, a artista pontuou que estava confiante sobre o tratamento.

Após o diagnóstico, a cantora iniciou o tratamento com oito ciclos de quimioterapia e, em março, revelou que ainda realizaria a cirurgia para retirada do tumor. A última sessão de quimioterapia ocorreu em junho.

Na última semana, a artista se internou para a retirada do tumor, em uma cirurgia que durou 14 horas. "Uma guerreira. Preta Gil, uma força da natureza! Agora só vamos. A cura está bem mais perto! A gente te ama!", disse a amiga de Preta, Malu Borges.