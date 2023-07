Preta Gil se afasta das redes em meio a tratamento de câncer: 'sei que vai passar'

A cantora baiana Preta Gil anunciou que vai se afastar das redes sociais para buscar a "cura emocional e espiritual", após tempos difíceis, com polêmicas sobre a separação com Rodrigo Godoy e o tratamento de câncer de estômago. Ela fez um desabafo nos stories, na madrugada desta quarta-feira (12): "sei que vai passar".

"Queria começar esse texto dizendo que estou doente e não me refiro ao câncer. Estou doente emocionalmente. Nesses últimos três meses tentei de todas as maneiras me manter sã dentro do possível, onde minha vida que já estava muito difícil, ficou bem pior. Eu me cuido, tenho psiquiatra, psicanalista, terapeuta, rede de apoio e mesmo assim, a dor e a decepção são tão, mas tão fortes, que eu adoeci", desabafou a cantora de 48 anos.

Segundo Preta, o afastamento da internet é para "mergulhar mais fundo na minha cura emocional e espiritual". Ela disse que a pressão nas redes sociais "está atrapalhando o processo de cura do câncer".

No texto, ela tranquilizou os fãs, porém, e disse que em breve estará de volta: "Não se preocupem comigo, sei que vou superar, sei que vai passar. O tempo é rei. Sei também que ainda vai doer, mas vencerei e me curarei dessas doenças!! Obrigada pelo carinho e amor, até breve!!!".

Desabafo sobre traição

Preta se separou de Rodrigo Godoy em abril, quando estouraram polêmicas de que ele estava traindo ela. Após um tempo afastada, ela se pronunciou sobre o fim do relacionamento de sete anos. No entanto, chegou a apagar alguns de seus pronunciamentos a pedido do ex.

Nesse último fim de semana, no show Numanice de Ludmilla, no Rio de Janeiro, Preta voltou a falar sobre o caso. "A gente não sabe o dia de amanhã, a gente só sabe do hoje e só podemos viver o hoje. Fala pro seu amigo: 'eu te perdoo'. Mas traição é diferente, a gente não perdoa".