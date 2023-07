Marlene Mattos publica indireta em meio a críticas por encontro com Xuxa

A empresária Marlene Mattos parece não ter gostado da repercussão de sua participação no documentário sobre a vida de Xuxa Meneghel. Ela publicou, nesta segunda-feira (11), o que seguidores apontam ser uma indireta.

"Única coisa que cai do céu é chuva, o resto é luta", diz a imagem publicada pela empresária em seu Instagram. O conflito entre Mattos e Meneghel voltou à tona após um trecho do documentário ser exibido no programa Fantástico, no último domingo (9).

As duas se reencontraram na gravação de "Xuxa, O Documentário", série que será lançada na quinta-feira (13) no Globoplay. Em um dos momentos da conversa, Marlene confessou ter sido cruel com a apresentadora.

"O problema é o seguinte: eu não sei ser condescendente com gente burra. Eu sou exigente? Sou. Chega a ser cruel? Sou. Mas olha, eu sei fazer as coisas. Quando eu me proponho, eu sei fazer as coisas", disse.

"A gente tem que agir, às vezes, de forma realística. Você me arrumava uma marionete na minha mão, e eu usava você para fazer outras pessoas de marionete. E é assim", disse a ex-empresária de Xuxa em outro momento.

Rompimento

Após 19 anos de parceria profissional, Marlene e Xuxa romperam a relação de trabalho em 2002. Na época, a apresentadora estava no comando do Planeta Xuxa (1997 - 2002) e chegou a alfinetar a então empresária durante uma gravação do programa.

Em entrevistas recentes, a apresentadora afirmou que se sentia como um "fantoche" de Marlene durante os anos em que trabalhou com ela. Ela disse ainda que sofria 'censura' e não podia falar sobre todos os assuntos.

Xuxa e Marlene ficaram sem se falar por quase vinte anos e se reencontraram na gravação do documentário, em novembro de 2021. A empresária é madrinha de Sasha, única filha da 'Rainha dos Baixinhos'.