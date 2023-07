Taís Araújo é criticada por comentário sobre sexo antes de casamento com Lázaro Ramos

A atriz Taís Araújo, 44 anos viralizou por fala durante episódio do podcast "Quem Pode, Pod", apresentado por Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme. Nesta terça-feira (11), internautas reagiram a um dos comentários dela sobre sexo antes do casamento com Lázaro Ramos, 44 anos.

Por ter afirmado que "podia ter dado mais" antes de se casar, diversos internautas criticaram a atriz. Na entrevista, ela ainda acrescentou que os dois trabalham juntos, e que mantém a relação até hoje.

Ao longo da conversa, ela disse que os dois trabalharam juntos na novela Cobras e Lagartos, lançada em 2006 na TV Globo. Porém, em 2008, o casamento dos dois teve um breve fim. Segundo ela, o término ocorreu por imaturidade dos dois, que não sabiam trabalhar juntos e ter muita convivência.

Taís Araújo Atriz “Não estava bom. Eu quis separar. Achei que estava ruim. E eu casei com 25 anos, gente. Se alguém me fala hoje em dia que vai casar com 25 anos, eu digo: ‘Não!’ Louca… E olha que eu tenho 18 anos de um casamento superfeliz. Mas para que casar com 25? Você se arrepende? Não! Em absoluto. Podia ter esperado um pouquinho… Podia ter dado mais (risos)!”.

No Twitter, o casal se tornou um dos assuntos mais falados da plataforma, com publicações de críticas, defesas e memes com a reação do ator ao assistir a entrevista.

Reação dos internautas

Alguns usuários do Twitter criticaram a atriz, e defenderam o ator. “Força Lázaro Ramos”, disse um, enquanto outro afirmou: “Vai o Lázaro Ramos dizer que queria ter macetado várias antes dela kkkkkk Ia ser cancelado até a morte e ter que aturar um monte de gente chamando de Macho Escroto”.

Um terceiro escreveu: “Ainda bem que o Lázaro Ramos não deve ser inseguro igual eu, pq eu teria ficado bem de cara se minha esposa metesse essa em um podcast kkkkkkkkkkkkk”.

Porém, também tiveram comentários em defesa: "estão tratando a fala da Taís Araújo sobre querer ter tido uma vida sexual antes de casar como se… sei lá, ela tivesse traído a mulher grávida e feito piada na internet". O comentarista fez referência à polêmica do Neymar.