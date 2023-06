Após pedir desculpas, Neymar flerta com a modelo internacional Celeste Bright nas redes

Neymar voltou a ser bastante citado na internet após ter o nome envolvido em nova polêmica. Recentemente, ele assumiu ter traído Bruna Biancardi e pediu desculpas publicamente. Logo depois do episódio, o jogador teria flertado com a modelo Celeste Brightt. Nesta quarta-feira (28), ela expôs o que seria um novo flerte do jogador brasileiro numa rede social.

O atacante, que é namorado de Bruna Biancardi, que espera uma filha dele, teria reagido com um emoji de aplausos a uma foto de Celeste, no story. A modelo divulgou um print disse e deixou um recado a Neymar.

"Se você tem uma namorada ou uma esposa, não mande DM's (mensagens diretas) para outras garotas. Isso é errado e muito desrespeitoso com a sua significante parceira", escreveu a modelo.

A interação teria ocorrido na última quinta-feira (22), um dia depois do jogador ter se desculpado publicamente pela traição à namorada. O jogador e Bruna Biancardi já foram vistos juntos publicamente, inclusive no chá revelação em que souberam o sexo do bebê.

Legenda: Imagem mostra mensagem da modelo Celeste Brightt após reação de Neymar a um story. Foto: Reprodução/Instagram Celeste Brightt