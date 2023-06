De novo, Ney? Craque do PSG segue sendo exposto nas redes sociais por novos flertes; veja imagens

Parece que o atacante Neymar não consegue passar longe de polêmicas. Após pedir desculpas e afirmar publicamente que traiu Bruna Biancardi, a modelo Celeste Brightt expôs e criticou o atleta por lhe enviar mensagens. Nesta quinta-feira (29), o craque do PSG teve o seu nome exposto novamente. A influencer paulista Isis Mesquista divulgou um print que mostra o jogador mandando mensagens e tentando puxar assunto com ela. O caso ocorreu em fevereiro, quando Neymar já tinha voltado com Bruna.

Mais uma garota expõe Neymar no instagram. Isis Mesquita mostra mensagem do jogador dando 'em cima' dela em fevereiro, quando o jogador já estava com Bruna Biancardi.



Na sequência, outra mulher que não teve o seu nome identificado também divulgou uma imagem em que Neymar reage as suas publicações. Neste caso, não é possível se precisar a data das mensagens.

