Fortaleza vence Fluminense fora de casa e conquista primeira vitória no Campeonato Brasileiro Sub-20 Série A

Fortaleza visitou o Fluminense, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20 Série A, e venceu por 1 a 0. A partida foi realizada nesta quarta-feira (26), no Estádio Marcelo Vieira, em Xerém-RJ. O gol foi marcado pelo camisa 9 Daniel, com assistência do estreante Tomás Roco, atacante chileno recém chegado ao Tricolor.



Com o resultado, o Leão do Pici soma os primeiros três pontos na competição. Na estreia, havia sido goleado pelo Cruzeiro, fora de casa, por 4 a 1. Já na segunda rodada, o Tricolor recebeu o Red Bull Bragantino e não saiu do 0 a 0, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza.



O time comandado pelo treinador Léo Porto volta a campo na próxima quarta-feira (2), contra o São Paulo, às 15h, no Estádio Presidente Vargas, pela quarta rodada do Brasileirão da categoria.