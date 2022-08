Taís Araújo ‘alarmou’ Giovanna Ewbank antes dos filhos dela sofrerem ofensas racistas em Portugal

Durante a participação no “Quem Pode, Pod”, podcast de Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, a atriz Taís Araújo fez um alerta a mãe de Titi e Bless, de 9 e 7 anos respectivamente, antes deles sofrerem ofensas racistas em um restaurante de Portugal, no último sábado (30). O programa foi gravado antes do episódio.

Taís Araújo Atriz “Você não passou nada do que seus filhos passaram, vão passar e estão passando. Entendo total a sua revolta. 'Tem que ir pra porrada!’. Só que a gente toma porrada desde sempre. Você dando porrada em outra pessoa branca é encarado de outra maneira de eu dando porrada numa pessoa branca’”.

Na conversa, Giovanna confidenciou que se aproximou de Taís quando Titi chegou ao Brasil. Ela ligou para a atriz para pedir conselhos.

“Você me falou sobre a sua escola, que você estudou numa escola particular e que você sempre viu, na tua escola, mulheres pretas em posição de servir. Você me falou: 'só te peço que você tenha essa visão na hora de escolher a escola da tua filha. E eu estou aqui pra te ajudar. Estou aqui para o que você precisar'. E isso pra mim foi de uma importância porque você me deu um parâmetro que eu não tinha”.

“Eu fiquei pensando muito: o que que vai ser da vida de uma menina negra, africana, criada pro dois brancos loiros de olhos azuis e que o mundo só está à serviço deles?”, confessou Taís.

No episódio, Giovanna ainda falou sobre um incômodo que sentiu ao assistir “Medida Provisória”, filme em que o governo brasileiro promulga uma lei obrigando todos os cidadãos negros a se mudarem para a África. Taís está no elenco do longa-metragem.

Giovanna Ewbank discutiu com suspeita

Giovanna Ewbank foi filmada durante discussão com uma mulher que teria cometido o crime de racismo contra os seus filhos em um restaurante de Portugal. Segundo o colunista Leo Dias, do Metrópoles, a suspeita teria dito para “tirar aqueles pretos imundos dali”. A agressora foi presa após os fatos, porém foi liberada na sequência.

Nas imagens obtidas pelo jornalista, Giovanna aparece exasperada. “Você é horrorosa, você é nojenta. Olha sua cara. Você merece uma porrada na sua cara”, grita próxima à suspeita.

Segundo o Leo Dias, a atriz teria cuspido no rosto da mulher ao ouvir os insultos raciais. O marido de Giovanna, Bruno Gagliasso, aparece ao lado.

