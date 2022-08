Giovanna Ewbank relata que bateu em mulher que cometeu racismo contra Titi e Bless

Durante entrevista ao Fantástico, divulgada neste domingo (31), Giovanna Ewbank admitiu que bateu na mulher que atacou os filhos Titi e Bless com ofensas racistas em um restaurante de Portugal. O caso ganhou repercussão após a publicação de um vídeo em que a atriz aparece discutindo com a mulher.

Maju Coutinho questionou se a reação da atriz teve algum confronto físico. "Você bateu na moça, deu um tapa na mulher racista. Isso ocorreu?", questionou a apresentadora. "Ocorreu", revelou Giovanna.

Bruno Gagliasso, que também participou da entrevista, saiu em defenda da esposa. "Na verdade ela não agrediu, a minha mulher reagiu. Não confunda, não confunda a reação do oprimido com a ação do opressor", disse o ator.

Ainda na entrevista, Giovanna disse que foi a primeira vez que sua filha, Titi, viu ela combater racismo "de frente". "A gente fala muito sobre isso com eles, mas foi a primeira vez que a Titi me viu combatendo de frente. Ela ficou muito assustada. Ela entendeu tudo", disse.

Conforme relatou Giovanna, a agressora - uma mulher branca portuguesa - disse várias frases racistas como: "voltem para África" e "pretos imundos", e foi presa pela polícia. No entanto, foi liberada na sequência.

Conforme detalhado pela atriz, o estabelecimento era um restaurante que a família já tinha o costume de ir. "Porque a gente encontra muitas pessoas pretas no restaurante e, para os nossos filhos, a gente acha muito importante estar em um restaurante com pessoas pretas", disse.

"De repente, uma das crianças subiu e falou para a gente o que tinha acontecido e a gente ficou chateado, bem chateado", acrescentou Bruno. O casal apontou que a mulher xingou os filhos e, também, uma família de angolanos que estava no restaurante.

"Eu vi que a família de angolanos estava um pouco recuada e comecei a entender que eram ofensas racistas", complementou Giovanna.

Confronto

"Acho que ela nunca esperava que uma mulher branca fosse combatê-la, como eu fui, daquela maneira. Eu sei que eu, como mulher branca, indo lá confrontá-la, a minha fala vai ser validada", relatou a atriz.

Citando o privilégio branco que teve em ser ouvida nessa situação, acrescentou: "eu não vou sair como a louca, a raivosa, como acontecem com todas outras mães pretas, que são leoas todos os dias, assim como eu fui neste episódio, mas que são invalidadas. São taxadas como loucas".

Giovanna Ewbank Atriz "Hoje eu sou uma mulher muito consciente dos meus privilégios e estou sempre rodeada de mulheres pretas, aprendendo diariamente. Vou fazer jus ao nome 'privilégio branco'. Vou combater o racismo de frente".

"Essa briga é nossa. Nós brancos, pais de crianças pretas. Nossos amigos brancos, pais de crianças brancas. Essa luta é de todo mundo. Fale, denuncie. É crime", concluiu Bruno.

Ofensas em restaurante

Nas imagens que viralizaram nas redes sociais, a atriz aparece exasperada. “Você é horrorosa, você é nojenta. Olha sua cara. Você merece uma porrada na sua cara”, grita próxima à suspeita.

Segundo o colunista Leo Dias, a atriz teria cuspido no rosto da mulher ao ouvir os insultos raciais. Bruno Gagliasso, aparece ao lado dela.

Legenda: O caso teria ocorrido em uma praia de Portugal, onde a família passa as férias Foto: Reprodução

Em nota publicada nas redes sociais, a assessoria dos artistas confirma o caso de racismo sofrido pelos filhos do casal e afirma que Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank prestarão queixa contra a racista formalmente na delegacia portuguesa.

Segundo a nota, enquanto Giovanna Ewbank reagiu e enfrentou a mulher, Bruno Gagliasso chamou a polícia. Veja na íntegra:

"Comunicamos que os filhos do casal Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso foram vítimas de racismo no restaurante Clássico Beach Club, na Costa da Caparica, em Portugal, neste sábado, dia 30 de julho, onde a família passa férias.

Uma mulher branca, que passava na frente do restaurante, xingou, deliberadamente, não só Títi e Bless, mas também a uma família de turistas angolanos que estavam no local - cerca de 15 pessoas negras. A criminosa pedia que eles saíssem do restaurante e voltassem para a África, entre outros absurdos proferidos às crianças, tais quais 'pretos imundos'.

Confirmamos, conforme vídeos que já circulam no Brasil, que Giovanna reagiu e enfrentou a mulher, enquanto Bruno Gagliasso, seu marido, chamou a polícia. A mulher foi levada escoltada e presa. Informamos ainda que Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank prestarão queixa contra a racista formalmente na delegacia portuguesa.

A Trigo Casa de Comunicação lamenta as agressões sofridas por Títi, Bless e os turistas angolanos e apoia integralmente as ações tomadas por Giovanna e Bruno. Racismo é crime".