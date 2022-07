Suspeita de racismo contra filhos de Giovanna Ewbank é liberada, diz jornal português

A mulher suspeita de comentários racistas contra os filhos dos artistas Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso foi liberada após ser detida, neste sábado (30), na Costa da Caparica, em Portugal. A informação é do jornal português Público que confirmou os fatos com a Divisão de Comunicação e Relações Públicas da Polícia.

Segundo o periódico, a Polícia confirmou que a mulher foi detida sob efeito de álcool e que há testemunhas que comprovam os insultos denunciados pelo casal brasileiro. Não há informações se ela pagou fiança. Além de proferir ofensas racistas contra os filhos de Ewbank e Gagliasso, a mulher teria ofendido uma família de angolanos que estava de férias no local.

O casal de artistas brasileiros está em Portugal com os três filhos: Titi, Bless e Zyan. Eles passam férias no país europeu. O caso de racismo aconteceu enquanto eles estavam no restaurante Clássico Beach Club.

Ofensas em restaurante

O caso veio a público após vídeos de Giovanna Ewbank circularem nas redes sociais. Nas imagens, a atriz aparece exasperada. “Você é horrorosa, você é nojenta. Olha sua cara. Você merece uma porrada na sua cara”, grita próxima à suspeita.

Segundo o colunista Leo Dias, a atriz teria cuspido no rosto da mulher ao ouvir os insultos raciais. Bruno Gagliasso, aparece ao lado dela.

Legenda: O caso teria ocorrido em uma praia de Portugal, onde a família passa as férias Foto: Reprodução

Em nota publicada nas redes sociais, a assessoria dos artistas confirma o caso de racismo sofrido pelos filhos do casal e afirma que Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank prestarão queixa contra a racista formalmente na delegacia portuguesa.

Segundo a nota, enquanto Giovanna Ewbank reagiu e enfrentou a mulher, Bruno Gagliasso chamou a polícia. Veja na íntegra:

"Comunicamos que os filhos do casal Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso foram vítimas de racismo no restaurante Clássico Beach Club, na Costa da Caparica, em Portugal, neste sábado, dia 30 de julho, onde a família passa férias.

Uma mulher branca, que passava na frente do restaurante, xingou, deliberadamente, não só Títi e Bless, mas também a uma família de turistas angolanos que estavam no local - cerca de 15 pessoas negras. A criminosa pedia que eles saíssem do restaurante e voltassem para a África, entre outros absurdos proferidos às crianças, tais quais 'pretos imundos'.

Confirmamos, conforme vídeos que já circulam no Brasil, que Giovanna reagiu e enfrentou a mulher, enquanto Bruno Gagliasso, seu marido, chamou a polícia. A mulher foi levada escoltada e presa. Informamos ainda que Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank prestarão queixa contra a racista formalmente na delegacia portuguesa.

A Trigo Casa de Comunicação lamenta as agressões sofridas por Títi, Bless e os turistas angolanos e apoia integralmente as ações tomadas por Giovanna e Bruno. Racismo é crime".

Perrengue para viajar

No dia de embarcar para Portugal, Giovanna Ewbank compartilhou um perrengue no dia da viagem, que estava marcada para o dia 25 de julho.

"Se eu contar para vocês o meu rolê... Estávamos indo em família viajar para Portugal. Acordamos às 8 da manhã, fomos para o aeroporto. Chegamos em São Paulo e não pudemos embarcar", começou.

"Eu estou com o passaporte português e brasileiro da Títi e do Bless. E só o português do Zyan. Agora, estamos esperando a autorização do Bruno, que está na Espanha, para o bebê viajar comigo. Estamos em sete pessoas. Teve que tirar mala do avião. É de chorar", lamentou ela.