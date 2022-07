Entenda a polêmica envolvendo Caio Castro e a repercussão sobre pagar a conta no encontro

A declaração de Caio Castro sobre pagar a conta em um encontro repercutiu com força nas redes sociais na última semana. Em entrevista ao podcast 'Sua Brother', ele declarou que era contra a obrigação em um primeiro encontro amoroso.

"Qual a diferença de pagar a conta e ter que pagar a conta? Me incomoda muito essa sensação de ter que sustentar, ter que pagar… Eu não tenho que fazer p*rra nenhuma", disse ele na entrevista.

Em seguida, ele revelou que sempre se dispõe a pagar pelo encontro, mas não gosta que essa atitude ocorra de forma mandatória. "Faço questão de te chamar para jantar, vou ao banheiro, já pago a conta… Não chega nem conta, já está resolvido… Agora, pediu a conta e não se mexeu e não perguntou nunca, como se eu tivesse esse papel? Você não é minha filha", completou.

Não demorou para que a situação virasse o principal assunto de redes como o Twitter. A repercussão foi tanta que até algumas famosas se pronunciaram sobre o assunto.

"Ser mulher custa caro, ter mulher mais ainda. Se botar na conta, não chega aos pés da conta do restaurante. Então, se valorizem e valorizem as mulheres que vocês têm", disse Jojo Todynho em vídeo publicado no Instagram

Enquanto isso, a apresentadora Mariana Rios exaltou os homens que se dispõem a pagar pela conta. "O boy tem que pagar a conta no primeiro encontro. Isso é cavalheirismo. Isso é ser um gentleman. Isso não quer dizer que ele vá me bancar, me sustentar, que eu dependo dele, que eu estou usufruindo de uma coisa que é dele. Isso é uma coisa do homem para com a mulher", explicou.

Veja vídeo com entrevista ao podcast

Caio Castro e Grazi

Um dos relacionamentos mais famosos de Caio Castro foi com a atriz Grazi Massafera, encerrado em agosto de 2021. Os dois passaram quase dois anos juntos e chegaram até mesmo a dividir um apartamento no Rio de Janeiro.

Atual namorada se manifesta

A namorada de Caio Castro, Daiane de Paula, não ficou calada sobre a polêmica do pagamento da conta em restaurantes. Ela publicou uma mensagem irônica falando que "mil se meterão na sua vida, dez mil nas suas escolhas, mas só tu pagarás tuas contas".

Daiane é ex-bailarina de Faustão e atual repórter do programa do apresentador na Band. O casal está junto desde fevereiro de 2022.

Quem é Caio Castro Caio Castro começou a carreira como ator na novela "Malhação", para a qual foi selecionado após vencer um concurso no "Caldeirão do Huck". Durante o folhetim, ele assumiu o namoro com a atriz Sophie Charlotte e, logo depois, nos bastidores da novela Amor à Vida, engatou um romance com Maria Casadevall. Na carreira, em 2018, ele decidiu não renovar o contrato com a Globo e manter vínculo apenas por obras com a emissora, enquanto em 2020 lançou a carreira como piloto.