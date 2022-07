Namorada de Caio Castro manda indireta após comentário polêmico do ator sobre encontros

A namorada de Caio Castro, Daiane de Paula, não ficou calada sobre a polêmica do pagamento da conta em restaurantes. Ela publicou uma mensagem irônica falando que "mil se meterão na sua vida, dez mil nas suas escolhas, mas só tu pagarás tuas contas".

Durante participação no podcast Sua Brother, Caio Castro comentou que se incomodava em ter de pagar a conta durante encontros. Desde então, ele tem sido duramente criticado nas redes sociais.

"Qual a diferença entre pagar a conta e ter que pagar a conta? Me incomoda muito essa sensação de ter que sustentar, ter que pagar... Eu não tenho que fazer p**** nenhuma", comenta.

Indireta nas redes sociais

Daiane, ex-bailarina de Faustão e atual repórter do programa do apresentador na Band, fez a postagem indireta no Instagram. "O humor salva", escreveu ela.

Nos comentários, internautas brincaram com a situação e até mandaram ela "fugir" do namoro com o ator, "pois dá tempo". "Deve estar pagando as contas dele também, né", brincou outra. O casal está junto desde fevereiro de 2022.