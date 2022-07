MC Loma foi bloqueada por Jerry Smith no WhatsApp, diz colunista

O cantor citado por MC Loma por "se achar muito" seria o funkeiro Jerry Smith, segundo a coluna do jornalista Leo Dias. Os dois fizeram parceria na música 'Não Se Apaixona', lançada ainda em 2018, mas a relação ficou estremecida após um novo pedido de colaboração.

A situação foi citada durante entrevista de Loma no Pod Delas, veiculada nesta semana, quando ela contou que foi ignorada pelo artista e até mesmo bloqueada no WhatsApp sem qualquer explicação.

"Tem um artista que até temos uma música juntos, só que ele se acha muito. Tanto é que fizemos uma música, ela bombou, foi ótimo, perfeito, ela é famosa, é uma das músicas que o pessoal mais ama. Aí, antes da pandemia eu chamei essa mesma pessoa para gravar uma nova música juntos e essa pessoa simplesmente me ignorou, fingiu que eu não existia", revelou a MC.

Hoje, a música entre Jerry, Loma e as Gêmeas Lacração, Mirella e Mariely Santos, já alcançou a marca de 13 milhões de visualizações no Youtube.

Bloqueado do whatsapp

Segundo a cantora, a negativa de Jerry aconteceu quando ela o procurou diretamente por meio do aplicativo de mensagens.

"Chamei no WhatsApp, ele simplesmente me bloqueou e falou para o empresário: 'Não dá meu número pessoal para ela, não quero fazer música com ela não'", comentou a jovem pernambucana. Até então, o cantor não se pronunciou sobre o assunto.