Sasha Meneghel celebra 24 anos e aposta em carreira de modelo e influenciadora digital

Em 1998, o Brasil parou para assistir ao Jornal Nacional e acompanhar o nascimento de Sasha, a primeira filha de Xuxa Meneghel com Luciano Szafir. Nesta quinta-feira (28), ela faz aniversário e completa 24 anos.

Apesar de ser filha de uma das maiores apresentadoras do País, Sasha não seguiu carreira na televisão e leva uma vida, na medida do possível, longe dos holofotes. Ainda assim, em 2009, ela protagonizou o único filme da carreira ao lado da mãe: “Xuxa em O Mistério de Feiurinha”.

Na adolescência, Sasha se dedicou ao vôlei e tornou-se jogadora na categoria de base no Flamengo. Em 2011, ela chegou a servir à seleção brasileira mirim.

Quando concluiu o ensino médio, no entanto, decidiu seguir carreira na moda. Em 2016, mudou-se sozinha para Nova York para estudar design de moda na Parsons The New School of Fashion.

Em 2017, assinou a primeira coleção para a Coca-Cola Clothings. Atualmente, com a graduação já concluída, Sasha divide-se entre o Rio de Janeiro, São Paulo e Nova York.

Modelo

A relação com a moda abriu caminho para ela seguir outra profissão: a de modelo. Em 2019, ela assinou contrato com a agência Way Model, uma das maiores do País. Sasha, inclusive, já desfilou na São Paulo Fashion Week.

Hoje ela também trabalha como influenciadora digital, apesar de não mostrar tantos detalhes da rotina. Mais de 8 milhões de seguidores a acompanham no Instagram.

Em 2020, a filha de Xuxa assumiu o namoro com o cantor gospel João Figueiredo. Eles se casaram em 2021, em uma cerimônia para a família, em Angra dos Reis.

O casal mantém um Instagram (@joaoesasha) para registrar as viagens que fazem juntos ao redor do mundo. Eles já passaram por países como Estados Unidos, Inglaterra e Espanha.

Homenagem

Xuxa aproveitou o aniversário da filha para homenageá-la no Instagram. Além de publicar uma série de momentos com a filha, a apresentadora disse que a jovem é “seu eterno bebê”.

“Amor da minha vida, você sabe o quanto eu preciso de você. Nas outras vidas eu te amei e tenho que ter muitas outras pra dizer te amo. Sei que nessa eu digo e repito, mas é pouco. Eu te amo, meu orgulho. Você é mais do que eu sonhei, você é meu eterno bebê. E não me canso de dizer: obrigada por você ter vindo pra minha vida no dia 28 de julho de 1998. Seja feliz hoje e sempre!”.