Chiquititas completa 25 anos de estreia, e atores gravam série documental para celebrar data

A primeira versão brasileira de Chiquititas completa, nesta quinta-feira (28), 25 anos da estreia no SBT. A novela, que era gravada na Argentina, foi um sucesso no País, e exibida entre julho de 1997 e janeiro de 2001. Em homenagem ao sucesso, uma série documental, “Anos depois”, está sendo gravada com o depoimento de vários atores que participaram do folhetim. Apesar de as gravações estarem acontecendo e sendo registradas no perfil oficial do projeto no Instagram, ainda não há data para a estreia.

Fernanda Souza, a eterna Mili; Pierre Bittencourt, que viveu o Mosca, Aretha Oliveira, a Pata; Flávia Monteiro, a Carolina; e Nelson Freitas, o Dr. Fernando, são alguns dos nomes que gravaram seus depoimentos para a produção.

De acordo com a “Quem”, Carla Díaz e Bruno Gagliasso também confirmaram interesse em participar da série documental.

O projeto é dirigido pelo argentino Cristian de Ciancio, que trabalhava como câmera quando a novela era gravada, anos atrás. A ideia surgiu a partir de uma conversa dele com o ator Jandir Veeck, que viveu Zeca na novela.

Sucesso

Em 2017, ao celebrar os 20 anos da novela, Fernanda Souza recebeu no programa ”Vai, Fernandinha”, do Multishow, quatro amigas e atrizes da época: Aretha Oliveira, Francis Helena, Gisele Frade e Renata Del Bianco.

Na época, o episódio, na qual elas abriram um baú de fotos e até dançaram o hit “Remexe”, fez muito sucesso e gerou muita nostalgia nas redes sociais.