Roberto Carlos se irrita novamente em show e recusa dar flor à fã que puxou sua mão em SP

Roberto Carlos voltou a se irritar publicamente durante um show na noite dessa quarta-feira (27), em São Paulo. Dessa vez, o cantor se negou a entregar uma rosa a uma fã que puxou a sua mão. "Não vou dar", esbravejou.

Outra irritação aconteceu com um grupo de mulheres. O cantor já havia adiantado que distribuiria rosas durante a música "Como É Grande o Amor Por Você". Contudo, as fãs ficaram aglomeradas em frente ao palco antes da hora.

"Vocês se adiantaram. A hora é no 'Jesus Cristo', mas desta vez passa", alertou Roberto Carlos.

Ele também não gostou quando as mulheres começaram a cantar "Como É Grande o Meu Amor Por Você" e acrescentou ao "desta vez passa" um "desde que vocês fiquem quietinhas".

'Cala a boca'

O artista se estressou no último dia 13 de julho, no Rio de Janeiro, após o público se aproximar dele antes do previsto. Tudo começou quando o "Rei" começou a cantar a música "Cavalgada", de surpresa. Ela foi logo antes de "Como é grande o meu amor por você", que geralmente é a penúltima canção, na qual os fãs costumam ir para a beira do palco.

Por ser uma música mais "suave", a assessoria de imprensa do cantor informou que ele precisava de mais silêncio e calma para cantar. Roberto Carlos ficou irritado até a música seguinte, momento no qual mandou o público calar a boca.