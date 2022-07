Em show, Roberto Carlos diz que mandou fã calar a boca 'sem querer'

O cantor Roberto Carlos falou pela primeira vez em público sobre o estresse com fãs em show na semana passada. Segundo ele, o "cala a boca" saiu "sem querer". O artista de 81 anos se pronunciou durante uma nova apresentação nesta semana.

"Quero falar um negócio. Depois do que aconteceu semana passada, para quem vier pegar as rosas, espera acabar a canção 'Jesus Cristo'. É que, se não, eu posso ficar nervoso, né. Saiu sem querer, viu?! Meu negócio não é falar não, é cantar. Quero cantar falando tudo o que sinto", explicou.

Roberto Carlos explica porque mandou fã calar a boca; assista:

Antes ele só havia falado brevemente via assessoria, chamando o episódio de "coisa atípica".

A polêmica aconteceu no dia 13 de julho, no Rio de Janeiro. Roberto teria ficado constrangido com fãs que foram para muito perto do palco.

Após o episódio, a assessoria explicou que ele ficou nervoso após pedir que os fãs respeitassem o cronograma do show e não fossem se aglomerar na beira do palco antes da hora. No mesmo show, um vídeo do "rei" jogando as tradicionais rosas com o semblante emburrado viralizou.