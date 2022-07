Roberto Carlos reage sobre confusão e xingamentos com fãs durante show: 'coisa atípica'

O cantor Roberto Carlos falou brevemente sobre a repercussão dos xingamentos feitos por ele contra um fã em um show do Rio de Janeiro. Segundo a assessoria do artista, ele teria chamado o episódio de "coisa atípica", mas sem mais explicações ou desculpas sobre o tratamento. As informações são do jornal O Globo.

Durante uma apresentação, ele chegou a pedir ao público que calasse a boca na frente do palco. Além disso, o artista também gritou a um dos próximos: 'cala a boca, cara, porra'.

"Tudo o que Roberto faz gera auê. Mandei tudo o que saiu na mídia e na internet a respeito desse assunto. Roberto viu e não fez comentários. Foi mesmo uma coisa atípica. O que realmente o incomodou foi o fato de os fãs estarem atrapalhando o show", revelou a equipe do cantor ao jornal O Globo.

Confusão

A confusão teria se iniciado quando um dos fãs repetiu que a mãe gostaria de casar com o cantor. Logo depois, Roberto parou a música 'Como É Grande o Meu Amor Por Você', fazendo o pedido de silêncio aos gritos.

Tudo teria se iniciado com o fato de que o público levantou das mesas antes da hora. Normalmente, Roberto percebe a aproximação na penúltima música, quando está prestes a distribuir as rosas ao som de 'Jesus Cristo'.

Dessa vez, no entanto, uma alteração no repertório teria começado uma movimentação errada. A mudança ocorreu para incluir a canção 'Cavalgada', o que levou o artista a avisar, sem paciência, que os fãs levantaram antes da hora.

Ainda conforme informações do jornal O Globo, ele também se incomodou com um fã que circulou pelo local com um urso de pelúcia, o que teria atrapalhado outros presentes na plateia.