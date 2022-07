Roberto Carlos manda fã calar a boca durante show no Rio de Janeiro; veja vídeo

Roberto Carlos se irritou com um fã durante um show no Rio de Janeiro e o mandou calar a boca. O fato foi flagrado em vídeo, na noite dessa quarta-feira (13). Ele teria se irritado com a ida do público para perto dele, antes do "previsto".

Tudo começou quando o "Rei" começou a cantar a música "Cavalgada", de surpresa. Ela foi logo antes de "Como é grande o meu amor por você", que geralmente é a penúltima canção, na qual os fãs geralmente vão para a beira do palco.

Roberto Carlos ficou irritado com o público e gritou "cala a boca, cala a boca"; assista

Por ser uma música mais "suave", a assessoria de imprensa do cantor informou o G1 que ele precisava de mais silêncio e calma para cantar. Roberto Carlos ficou irritado até a música seguinte, momento no qual mandou o público calar a boca.

A equipe do artista de 81 anos comentou que o momento deixou Roberto "totalmente desconcentrado".

"'Já que vocês vieram antes da hora, façam silêncio.' Foi o mesmo que nada, continuaram gritando", disse o assessor do artista.

"Você vê que tem um falatório, um cara fala alguma coisa, e ele tentando cantar, mas ele não consegue, está atrapalhando ele", disse o assessor do artista.

"Por ele ser perfeccionista, preparou com muito carinho aquele número. Aí quando viu que não ia conseguir entregar do jeito que idealizou, ficou um pouco triste", finalizou o assessor.