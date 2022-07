Influenciadora grávida de Jô vai rifar bolsa de luxo para pagar chá de bebê

A modelo Maiára Quiderolly anunciou que vai rifar uma bolsa de luxo para custear o chá de bebê do filho que espera de Jô, ex-jogador do Corinthians. Nesta terça-feira (12), segundo o Notícias da TV, ela rejeitou a pensão oferecida pelo atleta.

"Não sou santa, muito menos vítima. Não fico aqui me pagando de vítima. Recebo centenas de mensagens diárias de mães solo que estão desanimadas. Fico indignada. Falo do chá de bebê porque quero servir como força para as mulheres que também são mães solo, estão desanimadas e não sabem o que fazer. Não fui mulher para fazer? Do mesmo jeito, estou sendo mulher para correr atrás do melhor para o meu filho", disse Maiára nos 'Stories' do Instagram.

A influenciadora mostrou, também, para seus seguidores, e-mails de parcerias empresariais que têm conseguido fechar. "Graças a Deus, muito trabalho, muito trabalho, muita parceria, em nome de Jesus", comemorou.

Viajar para o interior

Na sequência de vídeos para os 'Stories', Maiára, que está grávida de quatro meses de João Gabriel, disse ainda que deve passar dois anos, no mínimo, com a família no interior.

"Às vezes sinto uma vontade tão grande de estar no interior, com minha família, meus amigos. Meu chá de bebê já vai ser no interior", compartilhou a modelo.

Pensão

No início desta semana, Maiára comentou que rejeitou a pensão de Jô para criar João Gabriel. Ela explicou que tomou a atitude para ter paz na gestação.

"Não renunciei porque estou nadando em dinheiro. Renunciei porque a briga na Justiça estava me desgastando demais. Não quero brigar", disse a modelo a uma seguidora, de acordo com matéria da revista Lance.

A recusa teria feito a influenciadora ser xingada pela família do ex-jogador corintiano. "Abri mão [da pensão] para não passar nervoso, aí a família do cara vem me xingar, falar um monte de coisa?", reclamou.