Mulher de Jô, ex-jogador do Corinthians, confirma fim do casamento

O nome de Jô, ex-jogador do Corinthians, repercutiu nas redes sociais nesta semana devido a uma suposta traição no relacionamento. Nesta quinta-feira (16), Cláudia Silva, até então esposa do atleta, divulgou nas redes sociais o fim do relacionamento.

A crise no casamento aflorou após a coluna Leo Dias revelar que uma amante do jogador estava grávida. Maiára Quiderolly usou as redes sociais para confirmar que o filho que está esperando é de Jô.

Cláudia desabafou nas redes sociais dizendo que fez de tudo para salvar o casamento. A mulher diz que durante um tempo escreveu uma linda história e pediu que não falassem mais com ela sobre o tema traição.

“Eu tentei ser forte enquanto eu pude, eu lutei pelo meu casamento até onde eu pude, eu não estou me sentindo fracassada, pelo contrário, eu estou me sentindo vitoriosa porque eu escrevi uma história linda, eu tenho dois filhos lindos, eu casei, eu fiz tudo certo. Fiz tudo o que uma mulher sonha em fazer e quem perdeu foi ele. Eu não perdi nada. Então, por favor, não falem mais desse assunto comigo”, disse Cláudia.

Durante a semana, Jô chegou a negar ser pai do filho da influenciadora Maiára Quidérolly. Dias depois, o atleta mudou o discurso e se colocou à disposição para realizar o teste de paternidade.