Jô, ex-Corinthians, teria engravidado amante, diz colunista; jogador nega

O ex-atacante do Corinthians, Jô, está envolvido em uma nova polêmica. Após romper contrato com o time paulista na última quinta-feira (9), quando foi flagrado tocando pagode em um bar de São Paulo na terça e faltar ao treinamento de quarta, o jogador agora teria descoberto que será pai de uma suposta amante. A informação foi divulgada pelo colunista Léo Dias e está agitando os bastidores do mundo esportivo.

Segundo o colunista, Jô teria um relacionamento extra-conjugal com influenciadora Maiára Quiderolly.

A jovem segue compartilhando sua vida gestacional nas suas redes, porém, sem compartilhar o nome do pai da criança. Ainda segundo Léo Dias, quando procurada, Maiára não confirmou e nem negou que o pai do filho que está esperando é o atacante.

Atacante nega

Após a notícia ser divulgada, a assessoria do jogador disse que eles estava "indignado com os rumores dessa história"

Em nota, ele disse: "Estou indignado! Não tem nenhum cabimento isso. Essas pessoas estão querendo se aproveitar da situação que aconteceu na semana passada para se promover. Não tem nenhum fundo de verdade nisso que está sendo veiculado”, declarou Jô, através de sua assessoria de imprensa.

Veja postagem do modelo anunciando a gravidez: