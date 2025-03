Reforço do Fortaleza, Deyverson desembarca na capital cearense e é aguardado para exames

Novo atacante do Fortaleza, Deyverson desembarcou no início da tarde desta sexta-feira (28), na capital cearense. O jogador de 33 anos é aguardando no Pici para realizar exames médicos e assinar contrato, até o fim de 2027. O jogador, que estava no Atlético-MG, vinha treinando normalmente no Galo durante as negociações.

"Estou muito feliz, minha esposa está feliz. Praiazinha, ela ama demais. Clube de uma grandeza enorme. Conheço Breno Lopes, Diogo (Barbosa), Kuscevic, David Luiz, Marinho... Estou feliz de estar nesse clube. Vim treinando, jogando, fazendo treinos no Galo. Estou bem preparado". Deyverson Atacante do Fortaleza

O anúncio deve ser feito em breve. No Leão, o centroavante vai disputar posição com Lucero e Kayzer, que tem saída encaminhada para o Vitória-BA. Sem espaço no Galo, o jogador atuou em 10 partidas e marcou dois gols em 2025.

Agora, o Fortaleza trabalha para regularizar o jogador para as estreias da Série A do Brasileiro e da Libertadores. No sábado (29), o time de Vojvoda enfrenta o Fluminense pela 1ª rodada do Brasileirão, na Arena Castelão, às 18h30. Na terça (1º), o clube recebe o Racing-ARG, no mesmo estádio, às 21h30, pela Liberta.