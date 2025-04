Após sofrer cinco gols em dois jogos, Condé promete ajustes na defesa do Ceará

Em dois jogos consecutivos fora de casa, o Ceará sofreu cinco gols em dois jogos, contratando com a boa imagem que a defesa alvinegra vinha passando anteriormente. Ao final do empate com o Red Bull Bragantino em 2 a 2, o técnico do Vovô, Léo Condé, prometeu ajustes no setor, mas amenizou a situação.

A gente vinha com uma produção defensiva muito positiva, principalmente nos clássicos; quase que não chegava bola no nosso gol; e agora pegamos dois jogos fora de casa, duas equipes qualificadas. Com certeza vamos dar uma atenção maior nesse setor, sem criar fantasmas, até porque (a defesa do Ceará) vinha fazendo temporada consistente Léo Condé Técnico do Ceará

Antes das partidas contra Bahia, pela Copa do Nordeste, e contra o Red Bull Bragantino, pela Série A, o Vovô havia sofrido apenas cinco gols em uma sequência de dez jogos. Na temporada, em 16 partidas anteriores, antes dos últimos dois duelos como visitante, em dez partidas o Vovô terminou com suas redes intactas.

Sem recuo

Ao analisar o empate cedido ao Massa Bruta, Léo Condé negou que o Ceará tenha recuado demais e cedido mais espaço ao adversário no campo de defesa alvinegro. Para o treinador do, foi a equipe do interior paulista que acabou empurrando o Vovô para trás.

"Não foi nem no sentido da gente recuar não, foi mais no sentido de imposição mesmo (do RB Bragantino). Alguns atletas nossos acabaram se desgastando, não tinha como trocar mais. De qualquer forma, a gente leva um ponto importante para casa. Fica um sentimento ruim em razão de ter iniciado com 2 a 0, mas é sempre difícil jogar com o Bragantino aqui e para estreia de campeonato, levar um ponto, a gente fica feliz", disse.