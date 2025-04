Marllon lamenta empate sofrido no final, mas ressalta a luta da equipe: “Todos se entregaram e competiram”

O Ceará tinha tudo para começar o Campeonato Brasileiro com o “pé de direito”, mas sofreu o empate no final do jogo contra o Red Bull Bragantino após estar vencendo por 2 a 0 e deixou escapar a primeira vitória na sua volta à Série A. Marllon, capitão e autor do segundo gol do Vovô, lamentou o resultado mas ressaltou a entrega da equipe na partida

Voltamos muito recuado e o Bragantino ficou com a posse de bola, mas é elogiar a todos pela postura e por terem se entregado, terem competido. Conseguimos sair com um ponto. Marllon Zagueiro do Ceará

Marllon e Wllian Machado, a dupla de zaga do Vovô, entretanto, foi bem na partida. Após o gol de empate marcado por Eric Ramires, o Alvinegro de Porangabussu quase tomou o gol da virada, evitado por um milagre do goleiro Bruno Ferreira.

O Ceará volta a campo neste sábado (5), às 18h30, na Arena Castelão, contra a equipe do Grêmio. Em duelo válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A partida marca o encontro do atual bicampeão invicto cearense com a torcida alvinegra na volta do clube para a Série A.

* Sob supervisão de Brenno Rebouças