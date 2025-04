Gustavo Mancha é escalado como titular do Fortaleza na partida contra o Colo-Colo

O Fortaleza está escalado para partida contra o Colo-Colo nesta quinta-feira (10), às 21h, no Estádio Monumental de Santiago. Além da presença de Mancuso, que era tido como dúvida para o jogo, a surpresa foi a escalação do jovem zagueiro Gustavo Mancha, de 20 anos, como titular.

O zagueiro chegou ao Fortaleza em abril de 2024, para compor o elenco sub-20 do Tricolor e teve seus direitos recém-adquiridos pelo Tricolor. Mancha se destacou nas competições de base, disputou a Copinha 2025 e teve chances como titular contra o Horizonte pelo Campeonato Cearense, CRB e Sousa pela Copa do Nordeste.

O confronto, que se repete do ano de 2022, representa a chance do Tricolor se recuperar da derrota na estreia da competição contra o Racing por 3 a 0, na Arena Castelão. A partida terá transmissão no canal do YouTube do Jogada e na rádio da Verdinha 92.5.

* Sob supervisão de Vladimir Marques