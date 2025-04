Fortaleza tem problema na escalação para jogo contra Colo-Colo pela Libertadores

O Fortaleza tem um problema para a escalação contra o Colo-Colo, do Chile, na próxima quinta-feira (10), às 21h30, no estádio Monumental de Santiago, pela Libertadores. Para além da crise técnica e mudanças internas no departamento de futebol, o time cearense também precisa encontrar soluções para o lado direito da defesa. A situação foi revelada pelo técnico argentino Juan Pablo Vojvoda.

"Sabemos que neste momento temos, no DM, três ou quatro jogadores importantes que podem ajudar em mais de uma posição. Para o setor direito da nossa defesa, Mancuso, Tinga e Brítez, nós não estamos contando com eles. Então é procurar soluções, não é desculpa de nada. Isso modifica o sistema, modifica a estratégia. Vamos nos preparar, principalmente com um bom descanso. Viajamos com 26 jogadores. Temos um elenco competitivo que sabe o que precisa em cada jogo". Juan Pablo Vojvoda Técnico do Fortaleza

A última partida leonina foi o empate com o Mirassol em 1 a 1, no domingo (6), em São Paulo, pela 2ª rodada da Série A. Na ocasião, o zagueiro argentino Brítez e o lateral-direito Tinga sequer viajaram com o grupo por conta de uma entorse no tornozelo esquerdo e um edema muscular na panturrilha esquerda, respectivamente. Assim, Mancuso foi titular, mas se lesionou durante o jogo.

O defensor argentino foi substituído aos 21 minutos do 2º tempo por conta de desconforto muscular. No lugar, o treinador acionou o zagueiro David Luiz e mudou o esquema tático de 4-3-3 para 3-5-2.

Qual a escalação contra o Colo-Colo?

Sem um lateral-direito de ofício no elenco após as baixas no departamento médico, a tendência é de que o Fortaleza repita a formação tática 3-5-2, que também foi utilizada em parte da temporada - inclusive, na derrota para o Racing-ARG por 3 a 0, na estreia da Libertadores. Vale ressaltar, no entanto, que Vojvoda promove muitas mudanças e sempre pode surpreender na escalação final.

Deste modo, a expectativa é de que a linha defensiva seja composta por Titi, Kuscevic e David Luiz. A ala direita então tem Pikachu como alternativa natural, mas também pode usar Martínez e Marinho.

Na ala esquerda, as opções são Bruno Pacheco e Diogo Barbosa. Com um intervalo de quatro dias desde a última partida, incluindo viagem ao Chile na logística, uma provável escalação tem: João Ricardo; Titi, David Luiz e Kuscevic; Diogo Barbosa, Sasha, Martínez, Zé Welison e Pikachu; Marinho e Lucero. Nomes como Pacheco, Moisés e Deyverson também podem aparecer no time principal.

Legenda: O Fortaleza deve adotar o esquema tático 3-5-2 contra o Colo-Colo Foto: reprodução / LineUp11

Retrospecto histórico

Em 2022, o Fortaleza teve o Colo-Colo pelo caminho na 1ª participação cearense na história da Libertadores. A estreia leonina no maior torneio de clubes das Américas foi justamente diante do rival chileno, na Arena Castelão, com uma derrota por 2 a 1 - Lucero marcou contra a equipe tricolor na época, além de Pablo Solari, enquanto Renato Kayzer destacou para os comandados de Vojvoda.

A última rodada do Grupo F então colocou novamente os dois times em disputa, desta vez em um confronto direto pela vaga nas oitavas de final, que já tinham o River Plate-ARG garantido. Assim, no Monumental de Santiago, o Leão conquistou uma vitória memorável de 4 a 3, eliminando o principal clube chileno na casa do adversário. O Leão chegou a abrir 4 a 1 e viu o poder de reação do rival.

A formação da época tinha: Boeck; Tinga, Titi e Ceballos; Lucas Crispim (Juninho Capixaba), Felipe (Matheus Jussa), Hércules (Zé Welison), Lucas Lima e Pikachu; Silvio Romero (Robson) e Moisés (Valentin Depietri). Os gols leoninos foram marcados por Pikachu, Silvio Romero e Moisés (2x).