Colo Colo x Fortaleza pela Libertadores: veja horário, escalação e palpites para o jogo

O Fortaleza está a um empate de fazer história. Às 19 horas (de Brasília) desta quarta-feira (25), quando a bola rolar no Estádio Monumental de Santiago, para a partida contra o Colo Colo, na capital do Chile, o Tricolor estará diante de um dos capítulos mais importantes nos seus 103 anos de existência.

Na 2ª colocação do Grupo F, o Leão do Pici está empatado em pontos com o Colo Colo, mas fica na frente pelo saldo de gols. Portanto, joga pela vitória e por qualquer empate para avançar. Já o time da casa precisa ganhar o jogo para se classificar.

Pré-jogo do Fortaleza hoje, veja detalhes

Legenda: Ceballos será titular no Fortaleza Foto: Kid Junior/SVM

O técnico Juan Pablo Vojvoda tem dúvidas na escalação do time. Principalmente no sistema defensivo. Tinga ficou fora do jogo contra o Fluminense por conta de entorse no pé esquerdo e Titi foi substituído após quebrar dois dentes.

Os dois, porém, viajaram com a delegação leonina e a expectativa é que a dupla seja titular no confronto decisivo.

Certo mesmo é que ele não poderá contar com o zagueiro Marcelo Benevenuto, suspenso pelo 3º cartão amarelo. Por outro lado, o atacante Silvio Romero cumpriu suspensão automática contra o Alianza Lima e fica novamente à disposição, devendo formar ataque com Moisés.

Que horas começa a partida

O jogo começará às 19 horas (de Brasília)

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo da Conmebol TV. A Verdinha terá a narração ao vivo e o Diário do Nordeste faz o Tempo Real.

Colo Colo

Legenda: Colo Colo venceu o Fortaleza na Arena Castelão Foto: Kid Junior/SVM

Com a necessidade da vitória, o Colo Colo deve ir para cima do Fortaleza a todo momento. O técnico Gustavo Quinteros disse que esta é uma verdadeira final e a postura da equipe será de ofensividade.

Maior campeão do Chile, o Colo Colo não poderá contar com o apoio do torcedor, já que a partida será realizada com portões fechados.

O principal destaque da equipe é o atacante Martín Lucero, que já tem quatro gols marcados e é o artilheiro do time na Libertadores.

FICHA TÉCNICA | Colo Colo x Fortaleza

Copa Libertadores - 6ª rodada

Local: Estádio Monumental de Santiago, em Santiago (CHI)

Data/Horário: 24 de maio de 2022, às 19 horas (de Brasília)

Árbitro: Esteban Ostojich (URU)

Assistentes: Carlos Barreiro (URU) e Pablo Llarena (URU)

Quarto Árbitro: Andrés Cunha (URU)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Colo Colo-CHI: Brayan Cortés, Óscar Opazo, Maximiliano Falcón, Emiliano Amor e Gabriel Suazo. César Fuentes, Pavez, Solari e Leonardo Gil. Gabriel Costa e Lucero. Técnico: Gustavo Quinteros

Fortaleza: Max Walef; Tinga, Ceballos e Titi; Yago Pikachu, Hércules, Felipe, Lucas Lima e Lucas Crispim; Moisés e Silvio Romero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda