Fortaleza garante premiação milionária por vaga nas oitavas de final da Libertadores; veja valores

A classificação histórica do Fortaleza às oitavas de final da Copa Libertadores rendeu, também, um importante reforço aos cofres do clube. Pela vaga, o Leão do Pici assegurou premiação milionária.

Os times que avançam às oitavas de final da principal competição do continente garantiram o faturamento de US$ 1,05 milhão (cerca de R$ 5 milhões na cotação atual).

Caso garanta a classificação para as quartas de final da Liberta, o Leão do Pici irá embolsar mais US$ 1,5 milhões (cerca de R$ 7,2 milhões na atual cotação).

O Tricolor conhecerá seu adversário na próxima fase do torneio nesta sexta-feira (27), quando será realizado o sorteio dos confrontos, a partir de 13 horas (de Brasília).