Sorteio das oitavas da Libertadores e Sul-Americana: veja quando é, horário, times e regras

A sexta-feira (27) será cercada de expectativas na América do Sul, com o coração de grandes torcidas do continente batendo mais forte. Afinal, acontecerão os sorteios das Oitavas de Finais da Libertadores e da Sul-Americana, na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai, às 13h (de Brasília).

Saiba todos os detalhes:

ONDE ASSISTIR

O sorteio será transmitido pela ESPN e do Star+, SBT e Conmebol TV

SORTEIO DA LIBERTADORES

Na "Liberta", as 16 equipes classificadas na fase de grupos serão divididas em dois potes. No primeiro estarão os times que terminarem a fase inicial na liderança e no segundo, os que forem vice líderes.

E para aumentar a emoção das torcidas, não haverá restrição para o sorteio. Ou seja, clubes do mesmo país, como por exemplo, do Brasil, podem se enfrentar nas oitavas de final e equipes que estavam no mesmo grupo também podem se enfrentar novamente. Os times do Pote 1 farão o jogo de volta em casa.

Ou seja, como segundo do Grupo F, o Fortaleza poderá enfrentar qualquer adversário brasileiro e fará o segundo jogo fora de casa.

Já classificados do Pote 1:

Palmeiras

Estudiantes

Flamengo

River Plate

Já Classificados do Pote 2:

Emelec

Vélez Sarsfield

Talleres

Fortaleza



SORTEIO DA SUL-AMERICANA

Na "Sula", também serão 16 times na próxima fase divididos em dois potes: um com os líderes da 1ª Fase, outro com os terceiros colocados dos grupos da Libertadores.

Os clubes que avançarem diretamente da Sul-Americana ficarão no Pote 1. Assim como na Libertadores, não existe restrição para este sorteio. Ou seja, clubes do mesmo país podem se enfrentar nas oitavas de final. Os times do Pote 1 farão o jogo de volta em casa.

Ou seja, se o Ceará se classificar como líder do Grupo G, ele enfrentará um time vindo da Libertadores - que pode ser brasileiro - e fará o segundo jogo em casa.



Já classificados do Pote 1:

Santos

São Paulo

Internacional

Atlético/GO

Lanús

Já Classificados do Pote 2:

Deportivo Táchira

Nacional/URU

Universidad de Chile

Colo Colo