Libertadores 2022: potes das oitavas são definidos; veja possíveis adversários do Fortaleza

Os potes do sorteio das oitavas da Libertadores de 2022 foram definidos nesta quinta-feira (26) e, ao todo, 16 clubes participam do mata-mata da competição. O sorteio da Conmebol será realizado nesta sexta-feira (27), às 13h.

Para avançar de fase, por exemplo, o Fortaleza se firmou na 2ª posição do Grupo F. Pelo regulamento, a próxima etapa conta os participantes divididos em dois blocos: os times que se classificaram na liderança da Liberta (Pote 1) e os que ficaram na vice-liderança dos chaveamentos da Libertadores (Pote 2).

Assim, as oitavas serão com confrontos entre clubes do Pote 1 x Pote 2. Não há restrição para o país sorteado, ou seja, o Leão poderá encarar equipes brasileiras.

Classificados para oitavas da Libertadores 2022

Legenda: O Palmeiras manteve 100% de aproveitamento na fase de grupos da Libertadores Foto: Cesar Greco / Palmeiras

Pote 1:

Palmeiras

Estudiantes (ARG)

Flamengo

River Plate (ARG)

Atlético Mineiro

Colón (ARG)

Libertad (PAR)

Boca Juniors (ARG)

Pote 2:

Emelec (EQU)

Vélez Sarsfield (ARG)

Talleres (ARG)

Fortaleza

Tolima (COL)

Cerro Porteño (PAR)

Athletico/PR

Corinthians

Legenda: O Fortaleza ficou na vice-liderança do Grupo F da Libertadores e avançou ao mata-mata Foto: divulgação / Conmebol

Quando será o sorteio e onde assistir?

A Conmebol marcou o sorteio para a próxima sexta-feira (27), às 13h (de Brasília). A transmissão do evento será pelos canais ESPN e SBT, além dos serviços de streaming Star+ e Conmebol TV.

Premiação da Libertadores em 2022

Fase 1: US$ 400 mil por jogo como mandante. (cerca de R$ 1,9 milhão)

Fase 2: US$ 500 mil por jogo como mandante. (cerca de R$ 2,3 milhões)

Fase 3: US$ 600 mil por jogo como mandante. (cerca de R$ 2,8 milhões)

Fase de grupos: US$ 1 milhão por jogo em casa, 3x. (cerca de R$ 14 milhões)

Oitavas de final: US$ 1,05 milhão (cerca de R$ 5 milhões)

Quartas de final: US$ 1,5 milhões (cerca de R$ 7,1 milhões)

Semifinais: US$ 2 milhões (cerca de R$ 9,5 milhões)

Vice-Campeão: US$ 6 milhões (cerca de R$ 28,6 milhões)

Campeão: US$ 16 milhões (cerca de R$ 76,4 milhões)