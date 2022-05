Veja os classificados da Sul-Americana 2022 e possíveis adversários do Ceará

Os potes do sorteio das oitavas da Copa Sul-Americana de 2022 foram definidos nesta quinta-feira (26) e, ao todo, 16 clubes participam do mata-mata da competição. O sorteio da Conmebol será realizado nesta sexta (27), às 13h.

Para avançar de fase, por exemplo, o Ceará conquistou a 1ª posição do Grupo G. Pelo regulamento, a próxima etapa conta com os participantes divididos em dois blocos: os times que se classificaram da competição (Pote 1) e os que ficaram na 3ª posição dos chaveamentos da Libertadores (Pote 2).

Assim, as oitavas serão com confrontos entre clubes do Pote 1 x Pote 2. Não há restrição para o país sorteado.

CLASSIFICADOS PARA OITAVAS DA SUL-AMERICANA 2022

Legenda: O Ceará se classificou com a 1ª posição do Grupo G e 100% de aproveitamento na Sul-Americana Foto: Felipe Santos / Ceará

Pote 1:

Santos

São Paulo

Internacional

Atlético-GO

Lanús (ARG)

Ceará

Melgar (PER)

Unión Santa Fé (ARG)

Pote 2:

Deportivo Táchira (VEN)

Nacional (URU)

Universidad de Chile (CHI)

Colo-Colo (CHI)

Independiente Del Valle (EQU)

Olímpia (PAR)

The Strongest (BOL)

Deportivo Cali (COL)

Legenda: Colo-Colo se classificou para a Sul-Americana após ficar na 3ª posição do Grupo F da Libertadores Foto: divulgação / Colo-Colo

QUANDO SERÁ O SORTEIO DA SUL-AMERICANA?

A Conmebol marcou o sorteio para a próxima sexta-feira (27), às 13h (de Brasília). A transmissão do evento será pelos canais ESPN e SBT, além dos serviços de streaming Star+ e Conmebol TV.

PREMIAÇÃO DA SUL-AMERICANA EM 2022

Fase 1: US$ 225 mil por jogo como mandante (cerca de R$ 1 milhão).

Fase de grupos: US$ 300 mil por jogo em casa, 3x. (cerca de R$ 4,2 milhões).

Oitavas de final: US$ 500 mil (cerca de R$ 2,3 milhões).

Quartas de final: US$ 600 mil (cerca de R$ 2,8 milhões).

Semifinal: US$ 800 mil (cerca de R$ 3,8 milhões).

Vice-Campeão: US$ 2 milhões (cerca de R$ 9,5 milhões).

Campeão: US$ 5 milhões (cerca de R$ 23,8 milhões).