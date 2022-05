Que horas será o sorteio da Libertadores? Confira potes e como assistir

O sorteio que define os confrontos das oitavas de final da Libertadores será nesta sexta-feira (27). O evento será às 13h (de Brasília) na sede da Conmebol, no Paraguai. Ao todo, 16 times se classificaram para esta fase.

Eles serão ranqueados e divididos em dois potes.

Os clubes que terminaram a fase de grupos como líderes das próprias chaves ficarão nos potes de 1 a 8. No segundo, com numeração de 9 a 16, ficarão os vice-líderes. Os clubes do pote 1 decidem os jogos em casa.

O ranking que define o mata-mata é válido até as semifinais. Então, os clubes que receberam números mais baixos continuam com vantagem de jogar a volta no próprio estádio.

Não há restrições quanto aos cruzamentos a partir das oitavas. Assim, equipes do mesmo país ou que jogaram no mesmo grupo poderão se enfrentar.

CONFIRA OS POTES

Pote 1: Palmeiras, Libertad (PAR), Estudiantes (ARG), Atlético-MG, Boca Juniors (ARG), River Plate (ARG), Colón (ARG) e Flamengo.

Pote 2: Emelec (EQU), Athletico-PR, Vélez Sarsfield (ARG), Deportes Tolima (COL), Corinthians, Fortaleza, Cerro Porteño (PAR) e Talleres (ARG).

ONDE ASSISTIR

Diário do Nordeste (via site), SBT (via site, Facebook e Youtube), ESPN (TV paga, Star+, Facebook e YouTube) e Conmebol (YouTube) vão transmitir ao vivo e online.

CALENDÁRIO

Os jogos serão realizados nas semanas de 29 de junho (ida) e 6 de julho (volta).

VEJA OS CLASSIFICADOS: