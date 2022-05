Ceará enfrenta The Strongest, da Bolívia, na Sul-Americana; conheça mais sobre o adversário do Vovô

Definido o adversário do Ceará na Copa Sul-Americana. O Alvinegro enfrenta o The Strongest, considerado maior time boliviano, na fase de oitavas de final. A primeira partida acontece em La Paz, no Estádio Hernando Siles, na capital mais alta do mundo: 3.600 metros de elevação.

E a altitude promete ser o maior complicador do Vovô para o confronto. Para tentar diminuir os efeitos da natureza, onde falta ar para os que não estão habituados à elevação, a logística é desafiadora e cara, com o clube tendo que chegar à capital boliviana horas antes do jogo, como forma de amenizar o problema de falta de oxigênio.

Quando enfrentou o Bolívar, em 2021, pela Sul-Americana, o Alvinegro ficou em Santa Cruz de La Sierra, cidade ao nível do mar, e embarcou rumo à La Paz horas antes da partida. No fim, teve bom desempenho, suportando bem a questão do ar rarefeito. Poderia ter vencido, se Jael não perdesse penalidade.

Apesar de tudo, o fato de já ter encarado desafio em La Paz é um ponto positivo para o Alvinegro. Erros de logística cometidos na partida contra o Jorge Wilstermann, em Cochabamba, não devem ser repetidos.

Adversário invicto em casa

Se fora de casa o The Strongest não promete dar muitas dificuldades ao Alvinegro, no Hernando Silles, é uma equipe muito difícil de ser batida. Na Libertadores 2022, os Tigres não perderam ainda, além de conquistarem um resultado marcante: 5 a 0 sobre o Athletico-PR.

A primeira partida acontece justamente na capital boliviana, na última semana de junho (datas a serem definidas). A volta será no Castelão, na primeira semana de julho.

Curiosamente, na ainda jovem experiência alvinegra, é o terceiro time boliviano que o Vovô enfrenta. Já pegou anteriormente Bolívar e Jorge Wilstermann.