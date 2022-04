Athletico-PR x The Strongest: onde assistir, horário, palpites e prováveis escalações

A Libertadores 2021-2022 retoma a disputa da fase de grupos nesta quinta-feira (14). Pela chave B, Athletico-PR e The Strongest, da Bolívia, se enfrentam na Arena da Baixada, às 19h, pela 2ª rodada da competição.

Na abertura do torneio, o Furacão empatou com o Caracas, da Venezuela, sem gols. Já o The Strongest empatou com o Libertad, do Paraguai, em 1 a 1.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida ao vivo pelo canal ESPN.

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Athletico-PR: Bento; Orejuela, Pedro Henrique, Matheus Felipe e Abner; Hugo Moura, Bryan García e David Terans; Cuello, Canobbio e Pablo. Técnico: Fábio Carille.

The Strongest: Viscarra; Saúl Torres, Castillo, Demiquel e Juan Aponte; Diego Wayar, Ursino e Saucedo; Henry Vaca, Triverio e Jeyson Chura. Técnico: Christian Díaz.

FICHA TÉCNICA

Athletico-PR x The Strongest

Data: 14/04/2022.

Horário: 19h (de Brasília).

Local: Arena da Baixada, em Curitiba/PR.